Schaatsseizoen van Mathias Vosté zit erop met liesblessure

Door corona beperkt het schaatsseizoen zich tot 4 toptoernooien in 5 weken in een bubbel in Heerenveen. Het voorbije weekend eindigde Vosté 8e op het EK sprint. De komende 2 weekends waren er wereldbekermanches in Nederland, waarbij Vosté zich hoopte te plaatsen voor het WK afstanden in februari.

Maar de 26-jarige Vosté, die zondag 2e werd op de 1.000 meter op het EK, moet een streep trekken door die plannen. Hij liep een blessure aan zijn lies op op training. "Mijn seizoen is voorbij", postte hij op Instagram.