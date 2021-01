Razende doelmannen, "theater" op OHL-bank en "sportieve" Van den Brom

Bij Anderlecht mochten ze nog eens juichen. Geen puntenverlies in de slotminuten van de wedstrijd, wel een 3-0-zege tegen Charleroi. Na de partij was er een korte discussie tussen Anderlecht-coach Kompany en Charleroi-speler Dessoleil, die een overtreding beging op Nmecha.

Kompany: “Het had niks te maken met de overtreding van Dessoleil op Nmecha. De spelers van Anderlecht en Charleroi hadden wat woorden uitgewisseld. Dessoleil is een ervaren speler, ik wou hem even laten weten dat ik het wel onder controle had voor Anderlecht. Dat we het zelf gingen oplossen en dat het geen conflict moest worden.”