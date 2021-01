Ratrace naar de jongeren in het peloton? "Ik zie niet veel witte merels zoals Evenepoel"

Remco Evenepoel (21), Marc Hirschi (22), Tadej Pogacar (22): wat goed is, komt snel. Hun razendsnelle doorbraak bij de profs heeft een trend in gang gezet: wielerploegen speuren de jeugd af en willen elkaar aftroeven in het aantrekken van de ruwe diamanten. Op stage in Spanje kaartte onze reporter het thema aan met Jan Bakelants en Thomas De Gendt.