Oliver Naesen over afgelaste koersen: "Is dit het 1e dominosteentje?"

Veel voorbereidingskoersen zullen de voorjaarsrenners niet krijgen in de aanloop naar de klassiekers. "We begrijpen het als koersen uitgesteld worden en we appreciëren het als koersen doorgaan", zegt Steven De Jongh (ploegleider bij Trek-Segafredo).

Naesen: "Omloop als 1e koers is niet ideaal"

Over 5 weken moet de Omloop Het Nieuwsblad voor een eerste wielerhoogdag zorgen in de huiskamers. Normaal gezien draaien de renners hun benen in februari warm in het zuiden van Spanje en Portugal. Maar de voorbije dagen sneuvelden de Ruta del Sol en de Ronde van de Algarve. Veel wedstrijden schieten er niet meer over. "Toen we gisteren terug op hotel aankwamen na onze trainingsrit, zei de ploegleiding: "No worries Oli en Greg, we zullen jullie in het Franse programma steken in februari", vertelt Naesen, die samen met Van Avermaet voorzien was voor de Ruta del Sol. "Greg en ik kunnen die afgelasting dus voorlopig opvangen in de aanloop naar de klassiekers. Onze helpers zullen wel wat minder getraind zijn."

Toen de cijfers in Vlaanderen slechter waren dan nu, konden Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen doorgaan. We hebben er vertrouwen in dat dat weer zo zal zijn. Oliver Naesen (AG2R-Citroën)

Naesen vreest dat er nog meer afgelastingen loeren. "Misschien is de afgelasting van de Ruta de Sol een dominosteentje en zullen er nog meer voorbereidingskoersen sneuvelen." "Stel dat er zodanig veel afgelast wordt en dat de Omloop de 1e koers van het seizoen wordt, dan is dat niet ideaal voor mij." "Er zal dan wel een stage ingelast worden. Maar ik ben niet de renner die na een stage meteen zal scoren in de Omloop. Ik heb wedstrijdritme nodig."

Naesen heeft er wel vertrouwen in dat de Vlaamse voorjaarskoersen overeind zullen blijven. "Toen de cijfers in Vlaanderen slechter waren dan nu, konden Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen doorgaan." "Dat werd ook maatschappelijk aanvaard. De mensen vonden het leuk dat ze wat afleiding hadden."

De Jongh: "Trainingskamp in plaats van voorbereidingskoers voor Stuyven"

Ook Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) ziet zijn gepland voorbereiding in het water vallen. "We hebben er 2 maanden geleden al rekening mee gehouden dat er in januari en februari koersen zouden worden afgelast", zegt Stuyvens ploegleider Steven De Jongh. "2 maanden geleden hebben we al beslist om niet deel te nemen aan overzeese koersen (zoals de Challenge Mallorca)."



"In de Ronde van de Algarve waren we normaal gezien met Stuyven, Nibali en Ciccone van start gegaan. Hun plannen moeten we nu wijzigen. Nibali en Ciccone zullen we in Frankrijk laten koersen." "Stuyven zal in de plaats van de Ronde van de Algarve een extra trainingskamp doen. Zo zal de Omloop Het Nieuwsblad (waar Stuyven vorig jaar won) zijn eerste wedstrijd van het seizoen zijn."

De voorbereiding op de klassiekers zal niet ideaal zijn, maar dat moeten we er in deze tijden bij nemen Steven De Jongh (ploegleider bij Trek-Segafredo)

Omloop-winnaar Jasper Stuyven doet zijn verhaal aan Steven De Jongh.

"Hopen vooral dat Parijs-Nice en Tirreno kunnen doorgaan"

Balen de ploegen niet dat hun uitgekiende planning richting het voorjaar in het water lijkt te vallen? "Alle teams zitten een beetje in hetzelfde schuitje", zegt De Jongh. "De voorbereiding op de klassiekers zal niet ideaal zijn, maar dat moeten we er in deze tijden bij nemen. We hopen wel dat Parijs-Nice en de Tirreno in maart kunnen doorgaan, want dat zijn belangrijke wedstrijden voor alle renners." De Jongh relativeert het feit dat voorbereidingskoersen afgelast worden. "We zijn blij dat er nog gekoerst kan worden. In veel andere sporten is er al een tijd lang geen competitie meer." "We begrijpen het als koersen afgelast worden en we appreciëren het als koersen doorgaan."