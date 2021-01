NBA: LeBron James trekt zijn Lakers over de streep tegen Milwaukee Bucks

Bij het begin van het laatste kwart was alles nog te spelen. De Lakers hadden een marge van vijf punten op de Milwaukee Bucks van Giannis Antetokounmpo, zelf goed voor 25 punten.

Die kloof werd met nog drie minuten op de klok verkleind tot twee punten (96-98), maar na enkele driepunters van LeBron James en Alex Caruso in het slot trokken de Lakers de wedstrijd uiteindelijk naar zich toe: 106-113.

Bij de uitploeg was de man van de avond LeBron James, die met 34 punten zijn hoogste score van het seizoen liet optekenen. Daar voegde hij nog 8 assists en 6 rebouds aan toe.

Ook Anthony Davis (18ptn, 9rbds, 8assists) en Kentavious Caldwell-Pope met zijn 7 driepunters hadden hun aandeel in de zege, die de Lakers weer aan de leiding brengt in de Western Conference.

In de twee andere wedstrijden van donderdagnacht won Utah Jazz van de New Orleans Pelicans en waren de New York Knicks te sterk voor de Golden State Warriors.