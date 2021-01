Kolos uit Congo is cultheld op WK handbal, zelfs Shaq is fan

Congo neemt voor het eerst deel aan het WK handbal en betaalt - niet onbegrijpelijk - leergeld. Het Afrikaanse land verloor al zijn groepsmatchen, al werd het geen enkele keer echt weggeblazen.

Dat heeft het voor een groot deel te danken aan Gauthier Mvumbi, een man die zich niet zomaar laat wegblazen. De 26-jarige pivot heeft met zijn 110 kilogram heel wat gewicht in de schaal te werpen.

"Ik begrijp er niets van", zegt Mvumbi over alle aandacht. "Na de eerste match ontplofte het plots. Maar ik vind het prima. Als ze over mij praten, praten ze immers ook over Congo."

Mvumbi speelt in Frankrijk en weet dat hij met zijn postuur opzien baart. "Qua kracht is dat natuurlijk een enorme troef. Maar qua beweeglijkheid en snelheid is het een ander paar mouwen."

Vanwege zijn gewicht wordt Mvumbi ook wel eens de Shaq van het handbal genoemd. Dat was de échte Shaquille O'Neal niet ontgaan. De voormalige basketbalspeler wenste hem in een boodschap succes. "Ongelooflijk, toch? Zelfs al waren het maar een paar zinnetjes, het deed veel plezier."