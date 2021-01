Jürgen Klopp: "Hoe stom zou het zijn om nu over de titel te praten?"

Op 19 december verpulverde Liverpool Crystal Palace met 0-7, maar wellicht niemand had toen gedacht dat het de laatste zege van Liverpool in de competitie zou zijn. Een maand en 5 wedstrijden later wacht de kampioen nog altijd op een nieuwe driepunter.

Op de koop toe liet het zich gisteren in eigen huis verrassen door Burnley. "Dit is een lastige nederlaag, eentje die ik moeilijk kan verklaren", begon coach Jürgen Klopp zijn analyse.

"Ik heb geen spelers die denken dat het na een 0-7-zege wel zal loslopen. Ze hebben hard gewerkt, maar het lukte vanavond (gisteren) gewoon niet. Het was niet eenvoudig om deze match te verliezen, maar het is toch gebeurd."

In de stand volgt Liverpool nu op 6 punten van leider Manchester United. "We hebben verloren van Burnley en hebben al 4 matchen niet meer gescoord: hoe stom zou het dan zijn om nu over de titel te praten?", was de klare taal van Klopp.