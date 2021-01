Jumbo-Visma met drietand naar de Tour, Van Aert krijgt "meer vrijheid"

In vergelijking met het achttal van vorig jaar neemt Kruijswijk de plaats in van zijn toenmalige vervanger George Bennett, Teunissen moest ook geblesseerd afhaken en neemt de rol over van zijn toenmalige doublure Amund Grondahl Jansen.

Wout van Aert was vorig jaar een sleutelfiguur in het radarwerk van Jumbo-Visma en verschijnt op 26 juni aan de start in Brest. "Hij zal meer vrijheid krijgen dan vorig jaar", belooft zijn ploeg.

Dit seizoen wil Roglic het geel wel vasthouden tot in Parijs. Hij zal gesteund worden door Tom Dumoulin (30) en Steven Kruijswijk (33). Dat trio werd ook vorig jaar al aangekondigd, maar Kruijswijk moest na een val in de Dauphiné passen voor de Ronde van Frankrijk.

De selectie van Jumbo-Visma voor de Ronde van Frankrijk:

"Wout draagt bij aan de teamdoelstelling, maar kan ook proberen te winnen"

Primoz Roglic is ook in 2021 het speerpunt, verklapt sportief directeur Merijn Zeeman. "Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk hebben een vrije rol, maar staan iets meer achter hem in de hiërarchie."

Voor "de hectische finales" worden Tony Martin en Mike Teunissen ingeschakeld, Wout van Aert zal zijn veelzijdigheid ook in de bergen kunnen uitspelen.

"Hij zal meer vrijheid krijgen dan vorig jaar", belooft Zeeman. "Wout draagt bij aan de absolute teamdoelstelling, maar hij kan ook op een aantal dagen proberen te winnen."

Van Aert kan op groen mikken, maar in de eerste dagen is ook het geel niet uitgesloten. "De eerste rit biedt zeker een kans voor hem. En als de wind aanwezig is in de eerste dagen, dan zal het hectisch worden. Ook de tijdrit volgt snel, waar Wout ook favoriet is. Hij zal veel kansen hebben."

Jumbo-Visma hoopt de kater van 2020 door te spoelen. "Of wij dan favoriet zijn? Ik denk het niet. Ik denk dat we weer in de rol van uitdager zullen zitten. Pogacar klopte Roglic met 2 minuten in de tijdrit. Daar gaan we mee aan de slag. We zullen het hem zo moeilijk mogelijk maken."