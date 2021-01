Geen Giro of Tour voor Dylan Groenewegen, rentree volgt in Hongarije

"Als de schorsing van Dylan Groenewegen er op 7 mei op zit, volgt voor hem geen rentree in de spotlights", schrijft Jumbo-Visma op zijn website. "Groenewegen en Team Jumbo-Visma verkiezen daarvoor een traject dat niet via Tour of Giro loopt."

"Ik hoop dat ik straks mijn plek in het peloton weer terugvind en dat ik weer plezier aan het koersen kan beleven”, blikt Groenewegen zelf vooruit.



Groenewegen zal dat in enkele kleinere rittenkoersen proberen te verwezenlijken. "We hebben daar goed over gesproken."

"Er is veel gebeurd en daarmee houden we rekening bij mijn terugkeer. Natuurlijk hoop ik weer om de overwinning te kunnen sprinten, maar het belangrijkste is eerst dat ik mijn plek in het peloton terugvind.”