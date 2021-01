Europese openingskoers nu zondag blijft overeind: "Maar niemand weet het zeker"

Declercq: "Mooie deelnemerslijst met onder meer Boasson Hagen"

De kalendermaker van de UCI heeft zijn handen vol de laatste dagen. De Tour Down Under en de andere Australische koersen waren eerder al afgelast. Ook in Europa wordt er gesnoeid in de voorbereidingswedstrijden. Na de Challenge Mallorca raakte de voorbije dagen ook bekend dat de Ronde van de Algarve en de Ruta del Sol uitgesteld worden. De Classica Comunitat Valenciana, de Europese openingskoers dit jaar, gaat zondag voorlopig wel nog door. "De organisator heeft tot nu toe al elke dag gezegd dat de wedstrijd zondag zal kunnen worden gereden. Maar sinds gisteren zijn alle bars en restaurants in dit deel van Spanje gesloten. De coronacijfers zijn hier niet zo goed", vertelt Benjamin Declercq, die met Arkea-Samsic deelneemt aan de Europese opener. "Iedereen verlangt wel om die 1e koers te rijden. Het is een wedstrijd van 2e categorie, het allerhoogste niveau is dat dus niet. WorldTour-ploegen bijvoorbeeld mogen niet meedoen." "Maar ik heb even een blik geworpen op de voorlopige deelnemerslijst en dat ziet er mooi uit. Total Direct Energie doet mee met Edvald Boasson Hagen. Bij ons team Arkea-Samsic rijden de 3 Belgen mee (Amaury Capiot, Christophe Noppe en Declercq zelf). En er komen nog tal van profteams aan de start." "Dat die 1.2-wedstrijd zo in trek is bij de profteams, heeft alles te maken met het krimpende aanbod aan wielerwedstrijden in januari en februari."

De organisator heeft tot nu toe al elke dag gezegd dat de wedstrijd zondag zal kunnen plaatsvinden. Maar sinds gisteren zijn alle bars en restaurants in dit deel van Spanje gesloten. De coronacijfers zijn hier niet zo goed Benjamin Declercq (Arkea-Samsic)

Declercq heeft het parcours van de Classica Comunitat Valenciana al bestudeerd. "Het wordt een pittige beginfase, met al na 20 kilometer de Coll de Rates (een populaire klim in de buurt van Calpe)." "Als er op de Rates 15 à 20 renners wegrijden, kan de koers beslist zijn. Het 2e deel van de koers is overwegend vlak. Een sprint is dus geen ondenkbaar scenario."

Het profiel van de Classica Comunitat Valenciana

"Niemand weet zeker of koers zal doorgaan"

"Het is nog afwachten of de koers effectief zal doorgaan", vertelt Hervé Bombrun, persverantwoordelijke bij Arkéa-Samsic. "Vanmorgen heeft de organisatie gezegd dat de wedstrijd zondag zal plaatsvinden. Maar echt zeker zullen we pas zondag zelf zijn. We duimen er met z'n allen voor dat er zondag voor het eerst gekoerst kan worden."

Declercq: "Met Barguil in de Ronde van Vlaanderen"

Declercq zelf verwacht nog niet al te veel van zijn 1e koers van het jaar. "Ik ben nog niet in de beste vorm. Ik spits me dit jaar toe op de Vlaamse klassiekers, waarin ik een vrije rol krijg." "Het doel van de ploeg is zoveel mogelijk punten sprokkelen zodat we het ploegenklassement in de Europe Tour winnen. Vorig jaar hebben we nipt verloren tegen Alpecin-Fenix (dat daardoor aan de 3 grote rondes mag meedoen dit jaar)." Declercq opent het Vlaamse voorjaar in de Omloop Het Nieuwsblad. Daarna staan Le Samyn en de Strade Bianche op zijn programma. “In de Omloop zal Warren Barguil bij ons normaal gezien ook meedoen. Hij zal er ook bij zijn in de Ronde van Vlaanderen als kopman." Declercq droomt ook van deelname aan een grote ronde. “Ik wil absoluut eens meedoen aan een rittenkoers van 3 weken, want dat is belangrijk in de ontwikkeling van een renner." "Dit jaar zal de ploeg er normaal wel bij zijn in de Tour. De kans bestaat ook dat we mogen starten in de Giro of de Tour, want de organisatoren van de grote rondes hebben aan de UCI een extra wildcard aangevraagd."

Benjamin is de jongere broer van Tim Declercq.

