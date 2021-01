Brugse stadiondossier krijgt in 2e zit toch positief advies

Club Brugge droomt er al lange tijd van om Jan Breydel te verlaten. Na veel vijven en zessen was een nieuwe locatie gevonden, maar ook voor Cercle Brugge moest nog een oplossing gevonden worden.

Het Brugse stadsbestuur maakte zich sterk dat het een waterdicht dossier had ingediend, maar bij een eerste poging botste het op een njet van de Raad van State.

In allerijl werd een nieuwe ruimtelijk plan opgesteld, dat tegemoetkwam aan de eerder kritiek. In tweede instantie was de Raad van State wel overtuigd van de leefbaarheid van het project.

Het licht staat nu op groen, maar kan altijd nog opnieuw op rood springen. Het besluit wordt in het Staatsblad gepubliceerd en 15 dagen later treedt het GRUP (Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplan) in werking. Hiertegen zijn nog beroepsprocedures mogelijk.