Baseball-legende en homerun-keizer Hank Aaron (86) is overleden

Hank Aaron debuteerde in een tijd dat zwarten nog niet toegelaten waren in het Amerikaanse baseball. Jackie Robinson plaveide de weg en Aaron volgde in 1954. Hij tekende een contract bij de Milwaukee (later Atlanta) Braves, de club waarvoor hij 21 jaar zou spelen.

In die periode was Aaron een garantie op homeruns. 18 jaar op een rij maakte hij er elk seizoen minstens 24. Uiteindelijk klokte hij af op 755 homeruns, een record dat hij afnam van de legendarische Babe Ruth en dat pas deze eeuw verbroken werd door Barry Bonds (met behulp van wat spierversterkende middelen).

Ondanks al dat talent kon Aaron maar 1 keer kampioen worden in zijn carrière. In 1957 won hij de zogeheten World Series. Wel werd Hammerin' Hank 25 keer tot All Star verkozen. In lijstjes van beste baseballspelers aller tijden eindigt Aaron steevast in de top 5.

Ook na zijn carrière bleef Aaron in het nieuws, onlangs nog toen hij als een van de allereersten het coronavaccin kreeg. "Ik ben trots dat ik dit kan doen", sprak hij 2 weken geleden. "Het is slechts een kleine stap om ontelbaar veel mensen in dit land te helpen."