Bart Wellens wordt ploegleider in de WorldTour: "Op de weg ben ik maar een garnaaltje"

"Maar toen was er nog geen sprake van dat de ploeg zou toetreden tot de WorldTour. Daarna is alles in een stroomversnelling gegaan en ben ik er automatisch ingerold."

"Vanaf het moment dat ik bij de crossploeg tekende, was het sowieso de bedoeling dat ik de weg er deels zou bijnemen. Vooral bij de koersen in het wegprogramma van veldrijders Quinten Hermans en Corné van Kessel."

"Misschien ben ik wel de gelukkigste ploegleider van het moment", vertelt Bart Wellens aan Sporza. "Een nieuwe uitdaging is altijd leuk. Ik heb er niet lang over moeten nadenken."

Intermarché-Wanty-Gobert heeft de stap naar de WorldTour gezet en ook voor Bart Wellens betekent dat een stap hogerop. Hij zal onder andere in de Dauphiné mee in de volgwagen stappen.

"Naast Hilaire Van der Schueren ben ik een kleine garnaal"

"Ik zie het zeker en vast zitten", gaat Wellens voort. "Ik heb dit altijd graag gedaan, al is het nu wel anders. Als de crossers in de zomer op de weg reden, was het niet van moeten. Dat gaat nu het grote verschil zijn."



Het wordt voor de tweevoudige wereldkampioen in het veld dus vooral een leerschool. "We zijn al eens op vijfdaagse geweest in Gent met de ploegleiders en alle renners. Daar was het vooral luisteren en stelen met de ogen. In vergelijking met wegwielrennen is de cross toch nog heel simpel."



"Ik zal ook nergens eerste ploegleider zijn, ik ga vooral mee ter ondersteuning. Ik kan nog veel leren van de andere ploegleiders. Iemand als Hilaire Van der Schueren heeft toch een naam op de weg, naast hem ben ik een heel kleine garnaal."