Wuyts: "3 jaar getuigt van groot wederzijds vertrouwen tussen Wout en de ploeg"

De contractverlenging van Van Aert kwam voor weinig mensen als een verrassing. "De tijd was rijp voor beide partijen", meent wielercommentator Michel Wuyts. "Wout wilde blijven en vooral Jumbo was vragende partij om met Van Aert als uithangbord uit te pakken in zijn warenhuizen in Vlaanderen."

"Een goeie zaak op voorwaarde dat de Nederlanders hem respecteren"

Hij zou met geen enkele andere ploeg gesproken hebben. Al zal zijn manager dat misschien wel gedaan hebben. "In dat segment van de koers - het segment van net geen 2 miljoen euro, waar kan je dan nog terecht waar het beter is? Ineos? Daar ben je niet beter af, denk ik. Team Emirates? Maar die hebben geen voorjaarstraditie en zitten niet in de cross. Ik denk dat hij een goeie zaak gedaan heeft, op voorwaarde dat de Nederlanders hem respecteren."

"Laat ons eerlijk zijn, er wordt afgewogen wat zo iemand waard is: 2 klassiekers, 2 zilveren WK-medailles, 2 ritten in de Tour, ... Dan gaan we naar een bedrag tussen 1,5 en 2 miljoen euro, denk ik. Nederlanders hebben een zeer mercantiele geest, laat ons hopen dat ze het goed begrepen hebben."

"Hopelijk is er ook uitvoerig over zijn rol in de Tour gesproken"

Wat betekent dat voor Michel Wuyts? "Ik hoop dat Van Aert afgedwongen heeft dat hij mee mag nadenken over de uitbouw van het voorjaarsluik en dat hij zelf mee kan beslissen over het ontplooien van zijn programma: "Wat wil ik rijden en wat wil ik in die wedstrijden dan bewijzen?" Geef hem het absolute kopmanschap in het voorjaar en in de klassiekers die hem in de toekomst wellicht ook zullen liggen, zoals Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race."

"En waar hopelijk ook uitvoerig over gesproken is, is zijn rol in de Tour. Groen lonkt om de hoek. Ik vermoed dat het in 2021 nog alles op Roglic, Dumoulin en Kruijswijk zal zijn om dan in 2022 mogelijk voor het groen te gaan. Want én voor geel én voor groen rijden, dat zie ik niet zitten. Maar men kan mij bij Jumbo-Visma het tegendeel bewijzen."

"Ook het feit dat Jumbo-Visma hem steunt in het veldrijden zal zeker meespelen."

In 2024 is Van Aert 30 jaar. "Dan staat hij aan de top van zijn kunnen. En dan zal hij alles wat we nu van hem verwachten wellicht bereikt hebben. Al zal Lamberts hem dan wel op tijd eens moeten afremmen. Alleen zo zal zijn carrière ook daarna nog een tijd kunnen blijven duren. Ik ben er zeker van dat er na dit contract nog minstens een contract van dezelfde duur aan kan vastgeknoopt worden."