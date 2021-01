Wat is er aan de hand bij Franse sportkrant L'Equipe? Al 13 dagen staking

"Het gaat al niet goed met de redactie. Als er nu ook nog extra inspanningen worden gevraagd... Ze vragen om meer en beter te doen met minder volk. En de sportkalender die zich aandient, is toch niet min met twee Olympische Spelen, een Wereldbeker voetbal, een Wereldbeker rugby, een EK voetbal..." Het personeel heeft dus het sociaal plan verworpen. De directie kwam al met een tegenvoorstel. Daarbij kunnen vrijwillige vertrekkers een gouden handdruk krijgen tot 35 maanden salaris. Maar blijvers zullen meer dagen moeten werken en zullen - afhankelijk van het aantal vertrekkers - minder verdienen.

"Het personeel is er zich van bewust dat als dit plan doorgang vindt, het risico bestaat dat L'Equipe binnen enkele jaren verdwijnt."

Het plan met een 50-tal afvloeiingen was de druppel die de emmer deed overlopen op een redactie die al op de tippen van zijn tenen moet lopen, aldus vakbondsman Francis Magois bij BFM TV. Hij vreest voor de toekomst van de krant.

De algemene directie van L'Equipe wil herstructureren om verliezen te vermijden, de printmedia staat zwaar onder druk. En daarvoor snijdt het fors in het personeelsbestand van de krant. Ook de arbeidsomstandigheden worden aangepakt, in negatieve zin, aldus de vakbonden.

Eddy Merckx, Philippe Gilbert en meer dan 500 (ex-)collega-sporters steunen krant

De redactie van L'Equipe vindt over heel Frankrijk en ver daarbuiten steun van de sport- en culturele wereld. Al meer dan 500 (ex-)sporters ondertekenden een verklaring waarin ze een snelle terugkeer willen van de krant.

Onder meer Eddy Merckx en Philippe Gilbert tekenden de steunverklaring, naast Michel Platini, Romain Bardet, Alain Prost, Yannick Noah, Tony Parker, Teddy Riner, Florent Manaudou, Arsène Wenger, André Villas-Boas, Andrei Tchmil en Greg LeMond.

"Al jaren ontmoeten we elkaar aan de rand van sportvelden, wegen, wielerpistes, zwembaden en turnzalen", begon de verklaring. "Jullie vergezelden ons bij onze eerste overwinningen en waren een schakel met onze supporters, miljoenen gepassioneerde sportliefhebbers."

"Jullie toonden ook onze nederlagen en onze twijfels. Soms was onze relatie gespannen, maar we hebben ons nadien altijd opnieuw verzoend. De band werd nooit verbroken, tot nu. De laatste dagen misten we de krant. Kom snel terug, laat ons de sport opnieuw beleven en ga door met jullie verhalen."

Diverse journalisten van L'Equipe, onder meer hoofdredacteur Joël Domenighetti, deelden de verklaring het voorbije weekend op sociale media. Daarbij volgde een eigen persbericht. "Het merendeel van de journalisten van L'Equipe heeft gekozen om te staken", klinkt het daarin. "We geven onze missie op om jullie te informeren. Een sociaal plan dwingt ons onze banen en arbeidsomstandigheden te verdedigen."