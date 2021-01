Verdeelde reacties op Lamkel Zé: "Scoren of niet: buiten!" tot "Hoogdag voor mensheid"

Lamkel Zé blijft de gemoederen beroeren. Grote verrassing toen Frank Vercauteren het enfant terrible opnam in zijn wedstrijdselectie voor de match van Antwerp tegen Cercle. Nog groter was de verbazing toen het woelwater gisteren aan de aftrap verscheen. En toen Lamkel Zé ook nog eens de winning goal scoorde, was het hek helemaal van de dam.