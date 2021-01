Van Aert tot 2024 bij Jumbo-Visma: "Er was nog interesse, maar ik wou blijven"

Ondanks al dan niet vage interesse van onder meer Ineos was er bij Wout van Aert nooit twijfel dat zijn toekomst bij Jumbo-Visma lag. "Ik wilde het zelf heel graag, omdat ik hier een stuk beter ben geworden."

"Ik denk dat iedereen heeft kunnen zien dat ik de afgelopen jaren enorme stappen heb gezet. Ik heb veel aan de ploeg te danken. In mijn hoofd was de beslissing om bij te tekenen dan ook vrij snel duidelijk."

"Ik hoef je niet uit te leggen dat er meer interesse in me was, maar ik heb zelf nooit gesprekken met een ander team gevoerd. Mijn doel was altijd om mijn contract open te breken."

"We zijn het beste team van de wereld geworden. Het was voor mij dan ook het beste om te blijven. Ik ben blij dat het rond is en opgelucht dat ik me er over kan uitspreken."