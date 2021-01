Valverde denkt aan stoppen: "Olympische Spelen worden mijn hoofddoel"

Alejandro Valverde benadrukte deze donderdag zijn voornemen om professioneel met pensioen te gaan aan het einde van dit seizoen. "In mijn hoofd is dit mijn laatste jaar, maar ik begin met veel enthousiasme en alle goede bedoelingen aan dit wielerseizoen”

De jarenlange kopman van Movistar laat dit jaar de Tour de France links liggen. Hij zal zich vooral concentreren op de Ardennenklassiekers met de Olympische Spelen van Tokio dus als voornaamste doelstelling. Verder rijdt Valverde ook nog de Vuelta, die meer dan wellicht zijn laatste grote ronde wordt.

Valverde maakte sinds 2002 het mooie weer in het wielerpeloton en reed een fantastisch palmares bij elkaar. Hij won 4 keer Luik-Bastenaken-Luik en kwam 5 keer als eerste over de meet in de Waalse Pijl. Hij behaalde 17 ritzeges in grote rondes en werd in 2018 wereldkampioen in Innsbruck.