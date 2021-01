Ronde van de Algarve is uitgesteld, Circuit de la Sarthe geannuleerd

Vorig jaar was Remco Evenepoel nog de beste in de Algarve in het begin van het seizoen 2020, dat daarna volledig op zijn kop zou gezet worden door het coronavirus.

En dat gooit ook nu nog volop roet in het eten. "Uitstel is een moeilijke beslissing, maar het is onvermijdelijk gezien de ontwikkeling van de pandemie in Portugal", stellen de organisatoren. De nieuwe datum begint mei moet nog door de UCI bevestigd worden.

Onder meer Jasper Stuyven, Chris Froome en Tom Pidcock zouden hun seizoen aanvatten in Portugal.

In Frankrijk zorgt de coronacrisis ervoor dat de 69e editie van het Circuit de la Sarthe, gepland van 6 tot 9 april, geannuleerd wordt. Ook in 2020 sneuvelde de rittenkoers.