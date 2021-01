Nederlander Pim Raaben wordt baas van de Vlaamse Roeiliga

Pim (officiële voornaam Jan) Raaben is 49 jaar, hij is een Nederlander. Raaben is in 1986 tijdens zijn middelbare school begonnen als stuurman bij een studentenvereniging in Nijmegen.

Die lijn trok hij in zijn hele jonge leven door, ook toen hij in ons land in Zedelgem kwam werken. In het shirt van KR Brugge veroverde hij verschillende Belgische titels.





Pim Raaben wordt binnen de Vlaamse Roeiliga verantwoordelijk voor het sporttechnische langetermijnbeleid, "gericht op het realiseren van topsportdoelstellingen".

"Pim is verantwoordelijk voor de opmaak en realisatie van de prestatieprogramma’s, ontwikkelingsprogramma’s en talentenprogramma’s."

"Pim wordt niet aangesteld als coach, wel moet hij de

coaches en roeiers aansturen en ondersteunen. Dit alles in nauwe

samenwerking met een expertenteam", zegt de VRL.