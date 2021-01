Minnen en Van Uytvanck kunnen samen trainen: "Mogen 5 uur per dag kamer verlaten"

Heel wat spelers klagen over de quarantainemaatregelen die de lokale overheid hen oplegt door het coronavirus. Een paar dagen geleden vergeleek de Spaanse tennisser Roberto Bautista Agut de quarantaine nog met "een gevangenis met wifi", al heeft hij zich daarvoor al verontschuldigd.

Voor Greet Minnen en Alison Van Uytvanck zijn de maatregelen streng, al hebben ze in tegenstelling tot andere spelers meer speling. "Al 2 dagen mogen we nu 5 uur per dag onze kamer verlaten. Het doet goed een luchtje te scheppen. We zijn erg blij dat we samen kunnen trainen", vertelt Minnen.