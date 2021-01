Elia Viviani moet twee weken rusten na hartonderzoeken: "Blij dat het probleem ontdekt is"

Elia Viviani was de voorbije weken op stage met zijn Cofidis-ploegmakkers in Spanje, maar na zijn terugkeer in Italië drukte hij de alarmknop in.

"Afgelopen zondag voelde ik een probleem met mijn hartritme. Met de medische staf hebben we beslist een volledige check-up uit te voeren in het ziekenhuis van Ancona", legt Viviani uit.

"Na die tests onderging ik een lichte operatie die met succes is verlopen. Ik ben heel blij dat het probleem duidelijk is en dat ik verder kan gaan. Mijn motivatie blijft intact."

Viviani moet zijn fiets twee weken aan de kant laten staan. Hij gaat nog altijd uit van een seizoensdebuut in de UAE Tour (21-27 februari).