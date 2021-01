Dury: "Wat is het volgende? Moet de keeper een blinddoek aandoen?"

"Ik vond dat we goed begonnen waren. De 1e helft hadden we behoorlijk goed onder controle", vatte Essevee-coach Dury de match van zijn ploeg samen. "Maar we lieten OHL nog scoren voor de rust en ze kregen daardoor veel vertrouwen. In de tweede helft had OHL het betere van het spel."



Maar over de penaltyfase was Dury scherp. "Het is spijtig dat die penalty opnieuw genomen moet worden. Sommige mensen in het VAR-busje doen het goed, sommigen hebben ongelooflijk veel plezier met dat speeltje."

"Een keeper verdedigt een doel van 18 vierkante meter en hij staat een beetje voor zijn lijn en dat keur je af. Ik vind dat overdreven en die overdreven beslissingen moeten eruit. Je moet een doelman toch nog een schijn van kans geven?"