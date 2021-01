De remonte van STVV: "Nu zie je de impact van een trainer op de organisatie van een elftal"

In 16 matchen onder Kevin Muscat sprokkelde STVV amper 11 punten, in de laatste 6 wedstrijden onder Peter Maes bedraagt de buit 15 eenheden. Door die brutale ommezwaai lijkt Sint-Truiden (voorlopig) verlost van de degradatiezorgen. Stef Wijnants legt de kentering uit.

Het is zeer, zeer onverwacht dat de situatie bij STVV op deze manier gekeerd is. En zo snel. STVV telt nu 26 punten en dat in een periode waarin zeer veel matchen op korte tijd gespeeld werden. Peter Maes kreeg bij zijn aanstelling op 7 december weinig tijd om bepaalde zaken in de ploeg te slijpen. Zijn uitgangspunt was: een goeie organisatie is de basis voor een resultaat. Dat klinkt clichématig, maar je ziet nu wel welke impact een trainer kan hebben op de organisatie van een elftal. Maes is gepokt en gemazeld in het Belgische voetbal. Hij weet wat nodig is om resultaten te boeken. STVV kwam geen poot vooruit, want voorganger Kevin Muscat kende het Belgische spel totaal niet. Ook al had hij eerst een half jaar toegekeken omdat zijn diploma niet in orde was. Maar zo eenvoudig is het dus niet.

Kevin Muscat moest plaats maken voor Peter Maes.

"De Japanse bazen voelden zich onaantastbaar"

Buitenlandse eigenaars zetten veelal hun eigen trainers. Soms lukt dat, zoals nu bij KV Oostende, maar ook bij OH Leuven ging het fout onder Nigel Pearson. Daar zit nu Marc Brys en die kent ons voetbal door en door. Ik verwacht dat bij Cercle Brugge binnenkort hetzelfde zal gebeuren. Zij hebben destijds ook Frank Vercauteren aangetrokken om de boel recht te trekken. Eigenaars moeten dus vaak op hun stappen terugkeren en dat is nu ook bij STVV gebeurd. De Japanse bazen voelden zich onaantastbaar. Ze zaten in hun ivoren toren. Ze hadden een jarenplan opgesteld met Play-off I als zekerheid, nu gaat het over niet zakken. En dat doen ze dus met Peter Maes, die het niveau van STVV eigenlijk ontgroeid was, want hij deed het destijds beter bij Genk dan iedereen altijd liet uitschijnen.

"Maes zei: my way or the highway"

Maes had zelf ook niets te verliezen. Niemand wilde zijn vingers verbranden aan hem door die corruptiezaak, maar STVV stond met zijn rug tegen de muur. Ze hadden andere pogingen gedaan, zoals met Bernd Hollerbach, maar die wilde zelf veel kunnen bepalen en daar gingen de Japanners nog niet in mee. Door de locals zijn ze op de piste van Maes gezet en hij heeft duidelijk gezegd: my way or the highway. Als er transfers zouden worden gedaan, wilde Maes vooral spelers die het klappen van de zweep kennen. Met onder meer Christian Brüls en Ilombe Mboyo heeft hij die de voorbije weken gekregen. De nieuwkomers komen nu niet van aan de andere kant van de wereld. Het zijn ook geen jonge spelers die nog niet goed genoeg waren voor hun club, maar spelers van wie de Japanners dachten dat ze een financiële en sportieve meerwaarde konden bieden.

Scherpschutter Suzuki, nu al goed voor 12 goals

Sint-Truiden oogt ook nog eens fitter, kan nu de nul houden en Maes teert op ervaring in zijn ploeg. Die hadden ze ook onder Muscat, maar ze werd niet altijd gebruikt. Zo werd er te weinig beroep gedaan op Jorge Teixeira en Pol Garcia, nu wel. Er werd veel te veel naar Steve De Ridder gekeken, maar die kon het natuurlijk niet alleen. En ook niet onbelangrijk: met Yuma Suzuki komt de beste speler weer boven water. Ik heb veel kritiek geuit op hem, want hij was de beste in de kern en hij deed er niets mee. Hij zat te zeuren, was nukkig en deed de ploeg meer kwaad dan goed. Maar voor doel is hij gevaarlijk. Hij werd niet voor niets uitgeroepen tot beste speler in de Aziatische Champions League en Maes heeft hem dus kunnen raken. Er is nu vooral duidelijkheid in de ploeg en dat is een groot voordeel.

"Maes weet dat het voor de slotmatchen moet gebeuren en zal zijn groep scherp houden"

Peter Maes verloor op 12 december zijn eerste match tegen Charleroi en toen dacht ik nog altijd dat STVV een vogel voor de kat was. Ze kwamen er helemaal niet aan te pas, maar intussen telt Sint-Truiden 26 punten. Ik zou evenwel nog niet te veel victorie kraaien, want andere ploegen hebben ook al een geweldige reeks gehad. Maar dit STVV heeft wel body. Ze zijn er nog niet, maar als ze in de laatste 12 wedstrijden nog 3 keer winnen, dan zal de rest al hard uit de hoek moeten komen om je nog bij te halen. Let wel: als STVV vanavond verliest tegen Moeskroen, dan is de huidige kloof van 5 punten ook al opnieuw weg. Maar als het wint, is de kloof gemaakt. Maes weet heel goed waar hij mee bezig is, want de laatste matchen zijn tegen KV Mechelen, Racing Genk en Anderlecht. Het moet dus allicht voordien gebeuren. Er zal zeker geen gevoel van onoverwinnelijkheid zijn. Hij zal deze groep scherp houden.