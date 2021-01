Cavendish diep onder indruk van ploegmaat Jakobsen: "Hier maken ze film van"

"Op mijn 35e kan ik nog altijd geïnspireerd worden door een jonge renner", schrijft Cavendish bij een foto van zichzelf aan de zijde van Fabio Jakobsen. "Iedereen kent jammer genoeg zijn verhaal en weet vanwaar hij moet terugvechten."

"Dat is niet fijn, maar het is een eer om van dichtbij te zien hoe diep hij wil gaan en hoe hard hij wil vechten om er weer te staan. Zijn verlangen om terug te keren is immens en hij is niet bang om te laten zien dat hij aan het afzien is."

"Wacht maar, deze jongen gaat de wereld opnieuw veroveren. Hier zullen ze een film over maken", besloot Cavendish.