Benteke, Batshuayi, Origi en Engels: 4 Belgen op een dood spoor in Engeland

Benteke: "Te weinig rendabel voor Crystal Palace"

"Zelfs José Mourinho heeft het voor dit type spelers. Maar dan zal hij zich wel in die rol moeten settelen, want als eerste spits moet hij veel meer scoren."

Volgens Wielandt heeft Benteke wel nog een toekomst in Engeland. "Er zijn zeker nog topploegen die dit type speler zoeken. Hij is groot en sterk en kan perfect uitgespeeld worden als pinchhitter."

In de periode rond nieuwjaar leek Christian Benteke zijn scorend vermogen eindelijk teruggevonden te hebben bij Crystal Palace, maar een rode kaart en de daarop volgende dip in zijn vormpeil verbrodden zijn relance.

Batshuayi: "Engeland is niet zijn competitie"

"Batshuayi is verliefd op Chelsea en wil daar kost wat kost blijven, maar ik vrees dat hij dat moet loslaten. Engeland is gewoon zijn competitie niet. Een transfer naar België lijkt uitgesloten omdat geen enkele club zijn loon kan of wil betalen."

Bij Crystal Palace is hij nu al gezakt in de pikorde na Zaha, Ayew, Benteke en de pas gehuurde Mateta. Dat lijkt dus een aflopend verhaal, maar ook bij zijn moederclub Chelsea moeten ze de 27 jarige Rode Duivel niet meer.

Tim Wielandt is fan van de mens Michy Batshuayi. "Het is een supersympathieke kerel. Maar ook een speelvogel, die de soort onderbroek die hij draagt belangrijker vindt dan de volgende match. Hij lijkt nooit echt 100% geconcentreerd te zijn en managers storen zich daar aan."

Origi: "Cultheld mag zeker blijven van de supporters"

Intussen heeft het Duitse Leipzig interesse in de Belg. "Dat zal dan op huurbasis moeten zijn. Leipzig heeft met ex-Gent-speler Sörloth een miskoop gedaan en kan nog wel een spits gebruiken. Geld hebben ze daar genoeg, maar ik weet niet of Origi al zin heeft om Liverpool te verlaten."

De nog maar 25-jarige spits mag minder en minder spelen en het gaat bergaf met zijn carrière. "Hij heeft zich gesetteld in zijn rol achter de grote 3: Salah, Mané en Firmino. Maar Zelfs Shaqiri en Jota staan blijkbaar hoger in de pikorde."

Divock Origi heeft nog een contract tot 2024 bij Liverpool en volgens Tim Wielandt kan hij daar gerust blijven. "Door zijn doelpunten in belangrijke wedstrijden is hij een soort cultheld. De supporters vinden het niet erg dat Divock bij hen nog wat centen verdient op de bank."

Engels: "Aston Villa is een afgelopen verhaal"

"Vorig seizoen vormde Engels nog een duo met Mings centraal achterin bij Aston Villa. Ze konden zich op de valreep redden, maar dit seizoen heeft Villa enorme stappen vooruit gezet", zegt Tim Wielandt.

"Mings vormt dit jaar een duo met Konsa en als derde centrale verdediger kiest manager Dean Smith voor Hause. Hierdoor zit Björn Engels zelfs vaak niet in de kern. Bovendien speelde hij dit jaar nog geen minuut."

De manager heeft al laten weten dat de Belg weg mag om zo wat plaats te maken in het budget, want met 55.000 pond per week verdient Engels goed zijn boterham over het kanaal.

"Dit riante loon is een struikelblok voor Belgische clubs als Antwerp, Anderlecht en Club Brugge die interesse hadden in de verdediger. Maar ik zie Engels wel in Engeland blijven, bij een kleinere club als Crystal Palace bijvoorbeeld, waar ze het centraal achterin doen met middenvelder Kouyaté en Cahill: oud en veel geblesseerd."