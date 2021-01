ATP breidt uitgedunde kalender uit met 2 extra toernooien

Het tennisseizoen komt stilaan op toerental, al is er door corona flink gesnoeid in de kalender dit jaar. De Australian Open begint op 8 februari en meteen na het grandslamtoernooi gaat het indoortoernooi van Singapore van start (van 22 tot en met 28 februari).

Het graveltoernooi in Marbella vindt van 5 tot en met 11 april plaats, aansluitend op het Masterstoernooi van Miami. De ATP maakte ook bekend dat het toernooi van Boedapest zijn licentie heeft doorgegeven aan Belgrado.

Het tennisseizoen ging begin deze maand van start in Antalya en Delray Beach. De meeste tennissers zitten momenteel in quarantaine in Australië in afwachting van de Australian Open.