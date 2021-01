Arthur De Greef (28) stopt met tennissen en wordt coach Ysaline Bonaventure

"Dit is het einde van een lange en bevredigende reis, vol met grote momenten en geweldige vriendschappen", luidde De Greef zijn afscheid in. Hij hield het kort en bedankte familie, vrienden en coaches. "Het is tijd voor nieuwe uitdagingen met Ysaline Bonaventure en TC Géronsart."

De Greefs verlies in de 1e kwalificatieronde voor de Australian Open op 10 januari in Doha, tegen de Egyptenaar Mohamed Safwat, was dus zijn laatste wapenfeit als profspeler.

Kleinzoon van Guy Thys speelde 1 grandslamtoernooi en won 2 Challengertitels

De kleinzoon van Guy Thys speelde zijn eerste proftoernooien in 2007 op 15-jarige leeftijd. Zijn beste klassement kwam er in juni 2017 met een 113e plek, vlak nadat hij zich gekwalificeerd had voor de hoofdtabel van Roland Garros.



Dat was het enige grandslamtoernooi uit zijn loopbaan, de Fransman Richard Gasquet klopte hem in de 1e ronde.



De Greef schreef 2 challengertoernooien op zijn naam: in 2016 in Liberec en in 2018 in Ostrava, toevallig allebei in Tsjechië.

Hij kwam 3 keer in actie in het Belgische Daviscupteam, in 2017 en 2019, maar kon in 2 enkelspelen en 1 dubbelspel niet winnen.



Eind 2017 viel hij uit de top 150. Geplaagd door herhaaldelijke blessures kon hij zich nooit meer naar boven werken. De Greef kiest nu voor een andere tennisjob: hij gaat met Bonaventure werken, die haar coach Germain Gigounon naar David Goffin zag trekken.