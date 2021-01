Anderlecht stelt zijn stadion ter beschikking voor coronavaccinaties

"Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een vaccinatiestrategie bepaald die, gespreid over verschillende fases, minstens 70% van de Brusselse bevolking moet beschermen tegen het virus. Zo heeft Brussel 10 locaties bepaald waar 375.000 vaccins per maand toegediend kunnen worden", meldt Anderlecht in een persbericht.

"Tijdens de eerste fase, die al op 28 december 2020 gestart is, worden de personen uit eerste lijn gevaccineerd (zorgpersoneel uit de ziekenhuizen en woonzorgcentra, huisdokters, thuisverpleegsters en -verplegers,...). De tweede fase wordt vanaf begin maart ingezet."

RSC Anderlecht zal het Lotto Park vanaf dan ter beschikking stellen van de Brusselaars die gevaccineerd worden. Er worden 25.000 vaccins per maand toegediend.

"Vijf vaccinatieboxen worden dagelijks, 12 uur lang, 7 dagen op 7, ingezet om massaal te kunnen vaccineren. De organisatie plant de permanentie in van minstens één dokter die de operatie continu superviseert. Eén wekelijkse nocturne biedt een extra mogelijkheid om vaccins te ontvangen. De vaccins worden op afspraak toegediend."

Anderlecht zegt dat het geen moment getwijfeld heeft om mee te werken aan de vaccinatie. "Toen Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, ons contacteerde met de vraag om samen tegen het virus te strijden, hebben we niet geaarzeld om de grootscheepse operatie actief te ondersteunen."

"Het is onze rol om ten dienste te staan van de gemeenschap. We zijn trots om de deuren van ons stadion te openen voor de mensen van Anderlecht en alle andere Brusselaars."