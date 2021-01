"Wie deelneemt aan de Super League, zal niet mogen deelnemen aan het WK"

Over de Super League wordt al enkele jaren gepalaverd. Een 16-tal Europese topclubs zou de krachten bundelen om een soort van supercompetitie op te starten en zich zo de facto afscheuren van de huidige Champions League.

De UEFA en FIFA zouden op die manier buitenspel gezet worden, maar zo ver willen beide confederaties het niet laten komen. Het is de wereldvoetbalbond FIFA die vandaag waarschuwt dat spelers die deelnemen aan een mogelijke Super League (of vergelijkbare competitie) niet zullen mogen deelnemen aan FIFA-competities, ook het WK.

"We willen nogmaals beklemtonen dat zo'n competitie niet door de FIFA erkend zou worden, en ook niet door de 6 continentale federaties. Dus elke club of speler die er toch aan deelneemt, zal niet mogen deelnemen aan een competitie van de FIFA of een confederatie", meldt de FIFA.