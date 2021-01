"Probleem-Vanaken heeft zich met transfer Diatta vanzelf opgelost"

Het geluk lacht Club Brugge de laatste tijd toe: de transfer van Bas Dost was een schot in de roos, de nakende transfer van Krépin Diatta naar Monaco (naar verluidt voor 20 miljoen euro) een financiële meevaller. Bovendien sloop Club de afgelopen weken beetje bij beetje weg van de concurrentie. "Het is te vroeg om nu al te stellen dat Club Brugge een nieuwe titel zo goed als binnen heeft. Maar ze zijn wel goed op weg", vindt ex-speler Franky Van der Elst. "De match tegen Genk wordt wat dat betreft cruciaal. Als Club die ook nog eens wint, is het verschil al 10 punten. In het omgekeerde geval is er nog niets beslist. Dat zou de andere concurrenten toch ook wat moed geven."

"Belang van Mignolet kun je niet genoeg benadrukken"

Opmerkelijk is dat Club Brugge in zijn laatste matchen flarden van wervelend spel liet zien, maar soms ook ver wegzakte. "Tegen Oostende speelde het een match zoals het er dit seizoen al vaak speelde in eigen huis. Tegen Beerschot, Gent en Charleroi leverde dat zelfs puntenverlies op." "Als die penalty van Sakala erin was gegaan, weet ik niet of Club effectief gewonnen zou hebben. Maar in een seizoen moet je ook dat soort matchen over de streep kunnen trekken. En je mag Oostende ook niet onderschatten. Die kunnen het elk elftal in België moeilijk maken." Tekenend is dat de uitblinker bij Club de laatste weken doelman Simon Mignolet was. "Zijn belang kun je niet genoeg benadrukken. Hij was al belangrijk in Sint-Truiden, waar Club na de rust een geweldige terugslag kreeg. Tegen Beerschot idem: onmiddellijk na de rust had hij meteen een paar goeie reddingen." "Mignolet is het soort keeper waar je op kunt rekenen. Normaal gezien krijgt hij niet veel werk, maar hij staat er wel altijd. Kijk ook maar naar de manier waarop hij Sakala bij die penalty aan het twijfelen bracht. Daar spreekt veel ervaring uit."

Een van de vele saves van Simon Mignolet dit seizoen.

"De Ketelaere in plaats van Diatta en anders roteren"

Club Brugge heeft dus tijdens de schorsing van Hans Vanaken 9 op 9 gehaald. Charles De Ketelaere nam zijn plaats over, Dost kwam er vooraan bij. Maar wat moet er gebeuren nu Vanaken terug is? "Dat probleem lijkt zich vanzelf op te lossen met het vertrek van Diatta. Anders had Clement wel een moeilijk knoop om door te hakken, maar je hebt in een seizoen zoveel matchen dat er toch geroteerd moet worden. Dan valt Vormer eens weg, dan Dost, dan Lang, dan Vanaken..." "De oplossing ligt nu voor de hand: De Ketelaere zal rechts voorin de plaats van Diatta overnemen. Van daaruit kan hij naar binnen komen met zijn linker." "20 miljoen voor Diatta is wel goed onderhandeld van Club. Misschien ook nog met een percentage op de doorverkoop erbij. Alleen heb je er wel eentje minder. Je weet nooit dat je in de problemen komt. Het is voor hen te hopen dat Dennis weer boven water komt."

Staat Hans Vanaken na zijn schorsing meteen weer in de basis?

"Het beste Club Brugge ooit? Dat is nog te voorbarig"

Club Brugge doet dus zowel op als naast het veld goeie zaken. De vrees dat blauw-zwart de komende jaren ver van de concurrentie in België zal weghollen duikt weer op. "Club Brugge is een club die in alle geledingen kwaliteit heeft. Clement managet de groep goed en daarnaast wordt de club ook goed geleid. Dat ze nu voor de neus van heel wat topclubs een jonge Venezolaan proberen weg te kapen zegt toch ook iets." "Toch vind ik het te rap om nu al over het sterkste Club Brugge ooit te praten. Daarvoor moet dit eerst nog bestendigd worden. Het kan soms rap gaan. In mijn tijd hadden we ook héél goeie ploegen, maar andere jaren was het dan weer wat minder." "Maar als Club wéér kampioen wordt, incasseert het opnieuw een vette som uit de Champions League. Als dit zich nog een paar keer herhaalt, zou je over een paar jaar wel kunnen zeggen: dit is het beste Club van de voorbije decennia."

De grootste uitdagers voor Club? Genk, Antwerp misschien en Anderlecht is ook goed bezig. Franky Van der Elst

"10 punten voor bij start PO's en het is een gelopen race"

Club Brugge lijkt als enige 1A-ploeg al zeker van Play-off I, maar van de titel dus nog niet, aldus Franky Van der Elst. "Dan moet de voorsprong toch nog een stuk groter worden." "Als ze 10 punten hebben, die er dan 5 worden, lijkt het mij een gelopen race. Je mag niet vergeten dat er met die verkorte play-offs maar 18 in plaats van 30 punten te verdienen zijn."

Wie worden dan de grootste uitdagers? "Toch Genk, want de anderen zijn te wisselvallig. Charleroi bijvoorbeeld is na een 0 op 12 helemaal weggezakt." "Met Antwerp weet je het nooit. De laatste weken waren daar toch wat vervelend, met die coronagevallen en de zaak-Lamkel Zé. Maar als Vercauteren het daar op de rails krijgt, komen zij er ook bij." "Anderlecht is goed bezig. Alleen moet het scorend vermogen naar omhoog. Diaby kan dat misschien oplossen of die jongen van Salzburg, Ashimeru? Maar het is wel zo dat Anderlecht al ver weg staat."