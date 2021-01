"Clubs geven veel geld uit aan stages, voeding..., zelden aan psychologie"

"Het viel me op dat ze vaak vroegen of wat ze vertelden wel een meerwaarde had. Het is blijkbaar niet evident om over dat psychologische aspect te praten.”

“Door de lockdown had ik wat extra vrije tijd“, zegt Kahan. “Ik wil in de podcast aandacht voor het psychologische, het mentale aspect van de sport en het presteren: wat maakt van een sporter een topsporter en van een coach een topcoach? Hoe gaan sporters, coaches, kinesisten en mensen uit de omkadering om met wat er in het hoofd gebeurt?"

De man maakte over het hele traject een podcast "avant la lettre". 13 jaar later pikte Kahan in volle lockdown de draad op. Ondertussen maakte hij al 17 afleveringen.

Nathan Kahan nam deel aan de Olympische Spelen in Sydney in 2000 en studeerde af als klinisch en sportpsycholoog. Hij maakte kennis met het fenomeen podcast, toen hij in 2007 een recreatieve loper begeleidde op weg naar een marathon.

Beluister de podcasts van Nathan Kahan

De metafoor van het pokerspel

De rode draad in de gesprekken met onder anderen Paul Van den Bosch, Glen De Boeck, Ronald Claes, Ann Devries, Jan Olbrecht of David Bombeke is de complexiteit van de job als begeleider, mentor, coach,…

Kahan: “Je moet rekening houden met een pak factoren, met jouw verleden en ambitie en met die van jouw atleet. Sport blijft per definitie een activiteit waar de geluksfactor een rol speelt. Je hebt over een boel zaken geen controle, niet als atleet en zeker niet als coach."

"Voetbalcoach Glen De Boeck had het erover. Er is de metafoor met het pokerspel. Je kunt alle juiste beslissingen nemen. Je kent alle statistieken, je kent de psychologie, de regels van het spel. En toch kun je het spel verliezen."

"Maar ook het omgekeerde geldt. Je kunt alle verkeerde beslissingen nemen en toch nog winnen.”

Tenniscoach Ann Devries had het in de podcast over het grote verschil in coaching tussen mannen en vrouwen. Kahan beaamt: “Ik vraag het me al lang af: kunnen experts zeggen dat we zitten te kijken naar het brein van een man of een vrouw?"

"Er is een gigantische wereld van verschil in de manier van denken van mannen en vrouwen, over sport, over andere zaken. Ik begrijp de visie van Ann en de aandacht voor het begeleiden van emoties die bij vrouwen langer blijven hangen dan bij mannen. We kunnen nog veel vooruitgang boeken, maar het is al moedig om in deze tijden het onderscheid te benoemen.”