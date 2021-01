"Ajay Mitchell is het grootste Belgische talent dat we momenteel hebben"

De EuroMillions Basketball League is een poos geleden met vertraging op gang gekomen, maar enkele spelers hebben in het prille seizoen toch al hun stempel kunnen drukken. Een van hen is de 18-jarige Belg Ajay Mitchell, die veel indruk maakt bij Limburg United. "Zoals hij nu speelt, dat heb ik nog niet veel meegemaakt in België", zegt ex-international Thomas Dreesen.

De naam Mitchell doet bij basketballiefhebbers wellicht een belletje rinkelen. Ajay Mitchell is immers de zoon van Barry Mitchell, die in de jaren 90 het mooie weer maakte bij Oostende en later ook nog voor Gent en Luik speelde. Mitchell bleef na zijn carrière in België plakken, zijn zoon Ajay groeide hier op en is nu op 18-jarige leeftijd klaar om in de voetsporen van zijn vader te treden. Ajay Mitchell (1,93m) is al enkele jaren een van de uitblinkers in de Belgische nationale jeugdselecties. Na een mislukt Frans avontuur bij Nanterre breekt hij dit seizoen helemaal door bij Limburg United.

Vader Barry Mitchell speelde in de jaren 90 bij Oostende.

"Hoe hij speelt, heb ik nog niet vaak gezien in België"

Ex-international Thomas Dreesen geeft dit seizoen commentaar bij de wedstrijden van Limburg United. De voormalige scherpschutter van onder meer Aalst en Leuven is onder de indruk van Ajay Mitchell, die als point guard complexloos het Limburgse spel dirigeert. "Ik denk dat het geleden is van Sam Van Rossom dat ik nog een Belg gezien heb die al zo speelt op die leeftijd. Sam Van Rossom was 19 toen hij doorbrak bij Oostende. En zoals Ajay Mitchell nu speelt: dat heb ik echt nog niet veel meegemaakt in België", is Dreesen vol lof. "Qua intrinsiek talent en kwaliteiten is hij echt "wauw". Ik schrik er elke wedstrijd van. Daarbij valt vooral zijn maturiteit mij op. Als spelverdeler op die leeftijd is dat echt ongelooflijk. Hij blijft zo rustig onder druk en leest de situaties heel goed. Bovendien heeft hij ook een goeie pass in zijn handen." "Hij speelt met een bepaalde flair. Het gaat allemaal zo vloeiend bij hem. Op fysiek vlak kan hij nog veel progressie maken, maar een jongen van 18 die het zo goed doet tegen volwassen mannen, dat gaat niet ongezien voorbij, ook niet in het buitenland."

Heerlijke beweging van Ajay Mitchell in de beker:

Europa of Amerika? "Kansen zijn fiftyfifty"

Buitenland, het woord is gevallen. Want hoe lang kan Limburg United zijn diamantje nog behouden? De club wil de jonge guard maar wat graag langer aan zich binden, maar de kans is reëel dat Ajay Mitchell vanaf deze zomer zijn geluk gaat beproeven in de NCAA, het Amerikaanse universiteitsbasketbal. "Ik schat de kans dat hij er volgend seizoen nog is op fiftyfifty", zegt Thomas Dreesen. "Hij krijgt nu voluit zijn kans en kan nu veel leren, maar hij heeft langs zijn vader natuurlijk die Amerikaanse achtergrond. Hij zal zeker nog aanbiedingen krijgen van topuniversiteiten." "Het Europese basketbal is zo geëvolueerd dat hij op basketbaltechnisch vlak in Europa beter zal worden, maar in de VS is er dan weer veel aandacht voor het fysieke aspect. Op lange termijn zou dat misschien wel goed zijn voor hem. Talent heeft hij zeker genoeg, daar hoeven we niet flauw over te doen."

Ajay Mitchell in duel met Antwerp Giants-speler Niels Van den Eynde.

"Carrière als Sam Van Rossom zou heel mooi zijn"

Europa of de VS, het is ongetwijfeld een moeilijke afweging voor een jonge, ambitieuze basketballer. "Ik denk dat het vooral belangrijk is dat hij op zijn leeftijd veel kan spelen. Hij mag echt niet naar een club gaan waar hij op de bank belandt", weet Thomas Dreesen. "Hij heeft al een negatieve ervaring gehad in Frankijk, waar hij niet kon doorbreken. Ik denk dat hij niet opnieuw die fout zal maken. Limburg United wil ook heel graag langer met hem door, maar als hij hier een profcontract tekent, kan hij niet meer naar de NCAA. Dat speelt zeker in zijn hoofd. Een makkelijke keuze is het niet." Welke toekomst ligt er op lange termijn voor hem in het verschiet? "Samen met Toumani Camara, een absurde atleet die bij Georgia in de NCAA speelt, is Ajay het grootste Belgische talent dat we momenteel hebben. Hopelijk kan hij op termijn een carrière maken zoals Sam Van Rossom. Dat zou al heel erg mooi zijn."

Bekijk enkele klasseflitsen van Ajay Mitchell dit seizoen: