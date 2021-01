Van supersave naar saxsolo: ex-Genk-doelman ruilde topsport voor muziek

Een leven als topsporter en als (professioneel) muzikant hebben verrassend veel met elkaar gemeen. Het is een stelling die Lennert Baerts met recht en reden mag poneren. Tot zijn 18e was Baerts beloftevolle doelman bij Racing Genk, tot hij door een blessure de sport vaarwel moest zeggen. Maar ook in de muziek blijkt hij een toptalent. "En ja, ook hier loeren blessures om de hoek."

Zeven jaar geleden was Lennert Baerts tweede doelman bij Genk voor de match op Anderlecht. Tijdens de opwarming voelde hij plots iets in zijn heup. Wat eerst een onschuldige blessure leek, zou het einde van zijn carrière als topsporter betekenen. Guy Martens, keeperstrainer bij Genk, herinnert zich Baerts nog goed. “Een jongen met veel potentieel, heel gedreven ook. En iemand waarmee je een deftig gesprek kon voeren.” Hij was er ook bij toen Baerts voor het eerst mee mocht op een Europese verplaatsing. "We waren in het hotel aan tafel en plots was hij verdwenen, maar we hoorden wel pianomuziek uit een kamer ernaast. We gingen kijken en konden onze ogen niet geloven, zo zuiver speelde hij piano. Zijn ploegmaats stonden met open mond te kijken. Toen dacht ik: deze jongen kan veel meer dan ballen pakken.”

Ook Baerts herinnert het zich nog. “Veel voetballers namen op zo’n verplaatsing een Playstation mee. Maar voor mij was het altijd een aangename verrassing als er bijvoorbeeld een piano in het hotel stond.”



Muziek is topsport

De eerste jaren na z’n blessure moest Baerts afstand nemen van Genk en het voetbal. Het was te pijnlijk, zeker omdat zijn leven als topsporter zo abrupt ten einde kwam. Gelukkig had hij een tweede passie: muziek. Vorig jaar debuteerde hij als saxofonist en componist met meteen twee cd’s, die lovende kritieken kregen. Zijn jaren bij Genk hebben hem veel geleerd en komen nu nog goed van pas. "Je moet op zoek gaan naar een soort van beste versie van jezelf en in de topsport laten ze zien hoe dat mogelijk is." "Wat je ook doet, je heb daar of een goeie of een slechte attitude voor. En in sport uit zich dat meteen: als de attitude niet goed zit, dan uit zich dat in resultaten. Op dat vlak is sport, maar ook muziek, een soort van spiegel voor je functioneren." En ook bij muziek hoort trainen. “Ik beschouw muziek eigenlijk gewoon als topsport. In die zin dat je dagelijks heel veel dezelfde, repetitieve handelingen doet met je lichaam. En ook hier zijn er blessures. Want toppers zitten tot minimaal 8 uur per dag aan hun instrument.”

Opnieuw revalideren, nu als muzikant

Wie topsport zegt, zegt blessures. Ook in de muziek. “Als saxofonist heb ik met een peesontsteking aan de elleboog gesukkeld, ja. Daarmee ben ik teruggegaan naar de kinesist die ik bij Genk had. Revalideren als muzikant dus dit keer.”

Zonder die blessure, was hij dan nu profvoetballer? “Ik denk dat het potentieel er was. Maar er komt zo veel meer bij kijken, dus ik moet realistisch zijn: ik kan me daar eigenlijk niet over uitspreken. Helaas zijn we het nooit te weten gekomen.”

