Transfer brengt mogelijke tumor aan het licht bij NBA-speler Caris LeVert

In het zog van de transfer van James Harden verhuisde Caris LeVert van Brooklyn naar de Indiana Pacers. Maar bij de uitgebreide medische onderzoeken werd een uitstulping ontdekt op de linkernier van LeVert. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of het om een kwaadaardige tumor gaat.

"Ik had dit seizoen nog geen wedstrijd gemist. Ik voelde me 100% gezond", vertelt LeVert. "Deze transfer bracht aan het licht wat er aan het gebeuren was in mijn lichaam. En misschien heeft hij op lange termijn wel mijn leven gered."

Eerdere medische onderzoeken bij de Brooklyn Nets verliepen altijd goed voor LeVert. Zonder transfer was het probleem wellicht nog een poos onder de radar gebleven. "Toen ik de diagnose hoorde, wist ik het even niet meer", zegt LeVert.

"Intussen weet ik dat de volgende stap is om ervoor te zorgen dat ik gezond ben en dat ik nog een lang leven mag leiden. Basketbal is even bijzaak, ook al wil ik uiteraard zo snel mogelijk weer op het veld staan. Ik hou van het spelletje, maar mijn gezondheid komt nu even op de eerste plaats."

Caris LeVert was bezig aan zijn 5e seizoen in de NBA. In die periode maakte hij elk seizoen progressie. Met een gemiddelde van ruim 18 punten per wedstrijd was hij een belangrijke pion bij de Brooklyn Nets, tot de komst van James Harden hem richting Indiana duwde.