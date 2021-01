Thibau Nys moet revalideren in DNA Nys: "Het is niet meer pluk de dag"

"Thibau maakte alleen nog maar kennis met succes. Was het niet van zijn vader, dan was het van zichzelf. Die overgang naar de huidige situatie is heel groot. Van alleswinnaar bij de junioren naar iemand die zich door de corona-omstandigheden bij de profs moet gaan meten. Dit is een uitzonderlijke situatie die niet ten goede komt van Thibau. Pas over 2 of 3 jaar moet het."

Coach Paul Van Den Bosch begrijpt de ontgoocheling, maar ziet nog geen reden tot paniek. "Dat het resultaat op de Koppenberg ontgoochelend was, is helemaal te begrijpen. Dat is ook de goede mentaliteit. Maar er is ook een verschil tussen die ontgoocheling en de lat te hoog leggen."

Het wordt minder pluk de dag, we springen op onze fiets en we gaan de vrije natuur in. Het wordt meer gestructureerd, de kwaaltjes worden weggewerkt en op die manier word je een atleet.

Thibau blijkt veel last te hebben van zijn onderrug, iets wat hem belet om het onderste uit de kan te halen in een wedstrijd. De jonge veldrijder is hiervoor in behandeling bij het revalidatiecentrum Move To Cure van Lieven Maesschalck.

Sven Nys: "Er is een onevenwicht in zijn onderste rugspieren waardoor die bij elke explosieve inspanning vast komen te zitten. Daardoor komt hij met krachtverlies aan de start. Als hij ontspannen is, levert hij een goede prestatie. Als het verkrampt is, is dat heel wat minder."

"Dit is een fase in je carrière waar je door moet. Maar Thibau gelooft erin en gaat ervoor. Het wordt minder pluk de dag, we springen op onze fiets en we gaan de vrije natuur in. Het wordt meer gestructureerd, de kwaaltjes worden weggewerkt en op die manier word je een atleet. Ik denk dat elke atleet dat in zijn carrière wel eens meemaakt."