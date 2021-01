Stan Dewulf nieuw bij AG2R: "Ambitie om opvolger Naesen en Van Avermaet te worden"

De overstap van Stan Dewulf (23) van Lotto-Soudal naar AG2R was een opvallende wielertransfer. De winnaar van Parijs-Roubaix voor beloften in 2018 kon zich door blessureleed niet helemaal doorzetten in zijn 2 profjaren bij Lotto-Soudal. In een gesprek met Sporza vertelt hij waarom hij de Belgische ploeg ruilde voor de Franse.

In de fietsgangen hoor je hier en daar dat Lotto-Soudal, in casu CEO John Lelangue, Dewulf te makkelijk heeft laten vertrekken. Dewulf doet het verhaal: "Ik had al heel vroeg, eind april, een voorstel gekregen van AG2R. Ik heb met hen via zoom om de tafel gezeten." "We hadden een goed gesprek, alles klopte, ze hadden een goede visie met mij, ik had daar een heel goed gevoel bij." "Ik ben met dat voorstel naar Lotto getrokken. Daar was de situatie sponsorgewijs iets moeilijker. Ik denk dat John gewoon eerlijk is geweest tegenover mij, dat hij op dat moment nog geen aanbod kon doen." Dewulf koos voor de andere lucht: "Zoals gezegd had ik er persoonlijk een goed gevoel bij. En na 5 jaar een beetje dezelfde structuur bij Lotto-Soudal, 3 jaar beloften, 2 jaar prof, was het misschien goed om eens een andere structuur op te zoeken. Het totaalplaatje heeft ervoor gezorgd dat ik voor AG2R-Citroën koos."

"Knieblessure was misschien beetje rem voor Lotto-Soudal"

Heel wat volgers vinden het zonde dat Lotto-Soudal zijn jonge talent voor de voorjaarsklassiekers laat gaan. Dewulf: "Ik denk dat het ook een beetje moeilijk was door de situatie met mijn knie." "Ik had een blessure gehad en had nog niets gepresteerd. Ik denk dat dat voor Lotto misschien een klein beetje een rem was om te weten hoe goed de revalidatie ging zijn en hoe ik ging terugkomen. Achteraf is dat allemaal goed gekomen." "Ik denk dat het te maken heeft met een samenloop van omstandigheden: corona, mijn knie."

Stan Dewulf zat 5 jaar bij Lotto-Soudal.

"Mooie rol om Oli en Greg bij te staan in de finale"

Dewulf was gecharmeerd door het plan van AG2R. Wat houdt dat plan dan in? "Ze willen duidelijk verder met "Oli" (Oliver Naesen) en Greg (Van Avermaet), die er is bijgekomen voor de klassieke kern. Ik denk dat ze voor mij wel een mooie rol hebben weggelegd om die mannen bij te staan in de finale en om zo heel veel te leren." De ambities van AG2R, met een nieuw project meer gericht op het klassieke werk nu afscheid genomen is van Tour-renner Romain Bardet, zinnen Dewulf ook. Is hij gehaald om de opvolger te worden van Naesen (30) en Van Avermaet (35)? Dewulf: "Ik kan misschien de opvolger worden. Ik heb ook de ambitie om ieder jaar te groeien en dat te doen. Maar het is wel vroeg om nu te zeggen dat ik dat zeker ga worden." "Het belangrijkste voor mij is om ieder jaar beter en beter te worden en te zien waar mijn verste limiet reikt. Misschien word ik niet zo'n grote kampioen, dat zal op termijn moeten blijken, maar de ambitie is er alvast." Waar liggen de limieten van Dewulf, die bij de beloften bewees te kunnen winnen? Kan hij een betere versie worden dan Naesen, die meer wint? "Dat is moeilijk om te zeggen. Ik moet mezelf nog wat ontdekken, ook na mijn blessure." "Ik wil het gevoel van winnen blijven behouden. Vorig jaar in de Antwerp Port Epic had ik voor het eerst echt het gevoel dat ik kon rijden voor de overwinning. (Hij werd 2e achter Gianni Vermeersch, red) In 2019 als eerstejaarsprof had ik dat nooit gehad."

"Ik heb in Port Epic bewezen dat ik voor zege kan koersen"

Dewulf wil in de schaduw van de ambitieuze Van Avermaet en Naesen het winnen niet verleren: "Dat zou een risico kunnen zijn, maar ik denk dat ik bewezen heb in de Port Epic dat ik kan rijden voor de overwinning. Dat wil ik doortrekken naar koersen zoals de GP Samyn." "Als ik met de intentie start om te winnen en de conditie laat het toe, dan moet dat mogelijk zijn." De jonge Belg verwacht alvast vrijheid te krijgen in de kleinere koersen. "Al zal dat ook afhangen van mijn prestaties en conditie." Naar het grootste cultuurverschil tussen zijn nieuwe en oude ploeg moet hij niet ver zoeken: "De taal. Ik heb een tamelijk goede basis van Frans, zodat ik het meeste versta. Praten is soms nog een beetje nadenken, maar dat komt wel." "Voor de rest gaat het om profwielrennen en is er niet zoveel anders. Dat zal misschien nog moeten blijken tijdens het seizoen."