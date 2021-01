Nina Derwael ziet Tokio niet als eindpunt: "WK in Antwerpen in 2023 wil ik meemaken"

"De Amerikaanse Sunisa Lee werd derde op het WK en was pas 16. Die kan nog veel vooruitgang boeken. Als ik naar mezelf kijk, tussen 16 en 18, dat was een wereld van verschil."

"Ik probeer naar mezelf te kijken, de rest heb je niet in de hand." Ook de concurrentie heb je niet in de hand. "Turnsters geboren in 2005 mogen nu ook meedoen in Tokio, maar ik weet niet of die al klaar zullen zijn."

De weg naar Tokio loopt niet over rozen, want nu zijn al enkele voorbereidingswedstrijden afgelast door de coronapandemie. Zorgt dat voor onzekerheid? "Ik denk niet dat ik onzeker zal zijn, zolang ik mijn wedstrijden in België heb gehad."

Op sportief vlak zijn de Olympische Spelen in Tokio natuurlijk het grote doel voor Nina Derwael. "Nu zijn we nog met een grote groep en op basis van de testwedstrijden in België wordt beslist wie wat doet in de voorbereiding", legt Derwael uit in Sporza Thuismatch.

Een val of een foutje is snel gebeurd. Als je op de Olympische Spelen valt tijdens de kwalificaties, dan is het afgelopen.

Derwael werd zowel in 2018 als in 2019 wereldkampioene aan de brug met ongelijke leggers, maar rekent zich nog niet rijk in Tokio. "Mijn voorsprong was op het WK in 2019 flink geslonken, dus ik wist dat ik moest doorwerken. Maar toen hadden we ook gekozen voor zekerheid met een makkelijkere oefening."



"Er is wel één oefening waarvan ik denk als ik die goed uitvoer, dan.... Maar ik moet die wel kunnen. Ik heb hem zelf nog niet gedaan. Ik ga nu met verschillende oefeningen naar de komende wedstrijden, dan zullen we uiteindelijk de beste oefening kiezen."



"Het belangrijkste is dat je vertrouwen hebt in je oefening en dat je weet dat je die goed kunt uitvoeren. Soms kies je voor een oefening met een lagere startwaarde, want een val of een foutje is snel gebeurd. Als je op de Olympische Spelen valt tijdens de kwalificaties, dan is het afgelopen."

In Tokio wil Derwael de ervaringen van 2020 gebruiken. "In het begin zag ik 2020 als een verloren jaar, maar nu zie ik dat ik er veel uit geleerd heb. Je leert je aanpassen en je niet vastklampen aan één programma. Dat zal ik de komende maanden nog kunnen gebruiken."