Neuville: "Niet gefrustreerd omdat ik geen favoriet ben met nieuwe corijder"

Thierry Neuville doet dit seizoen een nieuwe gooi naar een wereldtitel, iets waar hij de voorbije jaren steeds dichtbij kwam, maar wat hem nooit lukte. Neuville rijdt nog altijd in een Hyundai, maar niet langer met Nicolas Gilsoul naast hem maar wel Martijn Wydaeghe.

"Het wordt onze eerste samenwerking, maar het is niet zijn eerste keer in een rallywagen. Hij heeft veel ervaring, kent het team, is gemotiveerd maar weet dat het moeilijk zal worden. Maar dat is het zo mogelijk nog meer voor mij omdat er soms ook een stuk techniek zal bijkomen, waarvan hij alles nog moet ontdekken. Op dat vlak wordt er meer van mij verwacht."

"Hij heeft ervaring, hij wil leren en hij is een prof. De voorbije drie dagen hebben we tijdens de verkenningen de nadruk gelegd op uitspraak en ritme. Hij is Nederlandstalig, maar beheerst het Frans uitstekend."

"Hij weet wat te doen, maar moet nog 101 dingen ontdekken. Hij zal de komende dagen ook veel ondersteuning van het team krijgen, want enkele dagen geleden was er voor hem van de Monte Carlo nog geen sprake."

"Hij heeft de nota's van Nicolas overgeschreven en daarin zijn eigen systeem ontwikkeld. Tijdens een klassementsrit moeten die nota's ook vaak aangepast worden. Kijk, ik moest de beste oplossing voor een probleem vinden. Dat ik nu niet als favoriet start is niet frustrerend. Of Nicolas Gilsoul nog terugkeert? Geen commentaar", besloot Neuville.