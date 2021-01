Meesseman wint Belgisch onderonsje met Mestdagh in de EuroLeague

Voor aanvang van de wedstrijd mocht Emma Meesseman nog een trofee in ontvangst nemen. Meesseman werd vorig jaar verkozen in het team van het seizoen in de EuroLeague.

Zowel Meesseman als Kim Mestdagh begonnen aan de wedstrijd. Favoriet Jekaterinenburg won vlot met 58-75. Mestdagh tekende voor 5 punten en 2 assists in 17 minuten. Emma Meesseman scoorde 10 punten, plukte 3 rebounds en deelde ook 3 assists uit in ruim 26 minuten.

Dankzij de overwinning is Jekaterinenburg nu zeker van een plaatsje in de kwartfinales. Het Schio van Kim Mestdagh heeft nog een kansje, maar zal daarvoor sowieso zijn laatste twee wedstrijden in de groepsfase moeten winnen.