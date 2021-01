Koen Casteels: "Wolfsburg verlaten? Dan moet het een serieuze stap voorwaarts zijn"

"Ik voel me hier heel goed, net als mijn familie. Als er een club geïnteresseerd is, een echte topclub in Duitsland of in het buitenland, dan zal ik zeker luisteren. Dat is tot nu toe nog niet het geval geweest."

Koen Casteels heeft het nog altijd naar zijn zin bij Wolfsburg, de nummer 5 in de Bundesliga. Ziet hij die club ook als het eindpunt in zijn carrière? "Ik blijf daar redelijk ontspannen bij", zegt hij over zijn toekomst.

"Wolfsburg is sowieso een goeie keuze, want veel jonge spelers krijgen hier een kans. Alle mogelijkheden zijn er en dit is ook een competitie waar je je meer op internationaal niveau kunt laten zien."

Volgend seizoen wordt Aster Vranckx (18) ploegmaat van Casteels bij Wolfsburg. "Ik ken hem niet, neen. Hij is 10 jaar jonger dan ik. Dat is een andere generatie en het Belgische voetbal volg ik niet zoveel. Maar ik kijk er wel naar uit om hem te leren kennen."

"In plaats van toernooien uit te vinden, moet je kijken naar de kwaliteit"

Bij de Rode Duivels is Koen Casteels na Thibaut Courtois en Simon Mignolet de vaste nummer 3. "Mijn ambitie bij de Duivels? Zo hoog mogelijk geraken. Het enige wat ik kan doen, is bij mijn club zo goed mogelijk presteren. Dat doe ik al een paar jaar, maar ik besef dat we een hele goeie lichting hebben."

In juni volgt het EK, het sluitstuk van een lang en zwaar seizoen zonder rustmomenten. "Dat zal resulteren in meer blessures, meer vermoeide spelers en misschien minder mooie wedstrijden."

"Daar moet in de toekomst over nagedacht worden. In plaats van altijd toernooien of bekers uit te vinden, moet je misschien meer naar de kwaliteit kijken."

"Spelers hebben daar weinig of geen inspraak in. Wij voeren uit wat er van ons verwacht wordt. Spelers moeten nu vakantie nemen of recupereren als ze geblesseerd zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn."

Hoe gaat Casteels met dat eivolle schema om? "In de Bundesliga hebben we normaal 2 weken winterstop en ik speel hier al 9 jaar. Nu is het moment weggevallen waarop we de batterijen opladen. Het gaat gewoon door. Tegen maart/april zullen we wel een weerslag voelen."