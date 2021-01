Jos Verlooy is Belgische Ruiter van het Jaar: "Enorme motivatie om nog beter te doen"

Door de coronamaatregelen kon het Equigala in Brussel niet doorgaan en werden de trofeeën in de ruitersport digitaal uitgereikt.

Jos Verlooy werd met ruime voorsprong verkozen tot Ruiter van het Jaar. Hij kreeg 2.932 stemmen achter zijn naam en haalde het van Niels Bruynseels en Pieter Devos, die respectievelijk 2.403 en 2.360 stemmen verzamelden.

"Om in een zo sterk jumpingland als België als meest regelmatige naar voren te komen, is toch wel een prestatie en een enorme motivatie om dit jaar nog beter te doen", waarmee Verlooy verwees naar de Olympische Spelen van Tokio, waar hij met een paard zoals Igor medaillekandidaat is.

Op het EK in Rotterdam in 2019 pakte de 25-jarige Verlooy goud met de Belgische ploeg en individueel brons.