Greg Van Avermaet en Oliver Naesen lanceren seizoen in Spanje

Gijs Van Hoecke volgt hetzelfde programma als de 2e klassieke kopmannen. Stan Dewulf begint ook in Spanje, op 14 februari in de Clasica de Almeria, gevolgd door de Ruta del Sol en de Omloop.

Lawrence Naesen trekt zich op gang in Frankrijk in de Ster van Bessèges, van 3 tot 7 februari. De jongee broer van Oliver koerst daarna in de Clasica de Almeria en de Ruta del Sol.

Greg Van Avermaet is een nieuwkomer in het team van AG2R-Citroën. Samen met zijn vriend Oliver Naesen is hij de kopman voor het Vlaamse klassieke werk.

Om die omslag naar het klassieke werk te steunen trok teambaas Vincent Lavenu niet minder dan 11 renners aan.

Ook Bob Jungels is een nieuweling. De Luxemburger concentreert zich op de Ardense klassiekers en de rittenkoersen van 1 week. De Ruta del Sol is zijn 1e opdracht van het jaar.