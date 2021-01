Ellen Van Loy blijft ook na haar 40e nog crossen: "Doe het nog erg graag"

Ellen Van Loy is al jaren een vaste waarde in het crosspeloton én bij de ploeg van Sven Nys. Hoewel ze volgend seizoen wellicht niet meer voor de Baloise-Trek Lions zal rijden, zegt de inmiddels 40-jarige Van Loy het veld nog niet vaarwel.

"Ik geef toe dat ik dit seizoen in een mindere periode heb gezeten. Dat kwam door een samenloop van omstandigheden, onder meer het coronaverhaal dat er wel wat inhakte (Van Loy werkt in een zorgcentrum)."

"Maar ik wou het hoofd niet laten hangen. Ik nam bewust wat gas terug en liet enkele crossen vallen. Zo kon ik weer de batterijen opladen. Die korte rustperiode deed mij deugd."

"Ik doe het nog altijd zeer graag. De concurrentie is er wel niet minder op geworden, maar ik wil me nog steeds mengen in de debatten", zegt Van Loy, die in 2018 voor het laatst wist te winnen.

Van Loy haalt in ieder geval nog voldoende niveau om deel uit te maken van de WK-selectie. "Zonder druk, al wil ik wel met een goed gevoel huiswaarts keren."