Dit staat zondag allemaal op het spel in de Druivencross

1) Wie wint de Wereldbeker?

Toon Aerts ten slotte kan zijn titel verlengen, maar daar gelooft hij zelf wellicht niet meer in. Voorwaarde is dat hij wint én dat de jongens hierboven nauwelijks of geen punten pakken.

Ook Vanthourenhout mag nog dromen van de Wereldbeker. Dan moet hij de grote 2 wel (ver) achter zich weten te houden in Overijse.

Van der Poel, die de Wereldbekeropener in Tabor miste, heeft het voordeel dat hij al 2 keer won (Namen en Hulst), tegenover 1 zege van Van Aert (Dendermonde). Als de 2 rivalen op gelijke hoogte eindigen, wint Van der Poel de Wereldbeker op basis van zijn zeges.

Van Aert staat er het best voor. Hij voert het klassement aan met 15 punten voorsprong op Van der Poel. Met winst of de 2e plaats zondag verzekert de Belgische kampioen zich van een 3e eindoverwinning. Daarmee evenaart Van Aert Richard Groenendaal. Enkel Sven Nys doet beter met 7 stuks.

Drie crossers maken nog een goeie kans op de eindzege in de Wereldbeker: leider Wout van Aert, nummer 2 Mathieu van der Poel en nummer 3 Michael Vanthourenhout.

Punten Wereldbeker per manche

2) Mag Tim Merlier mee naar het WK?

Als een Belg het klassement op zijn naam schrijft, mag Tim Merlier volgende week het wereldkampioenschap in Oostende rijden. Wint Mathieu van der Poel de Wereldbeker dan moet zijn ploegmaat - ze koersen allebei voor Alpecin-Fenix - het WK op een scherm volgen.

Naast de eindwinst in de Wereldbeker staat ook een 9e WK-ticket voor ons land op het spel.

3) Haalt Laurens Sweeck eerste startrij in Oostende?

De eindstand in de Wereldbeker is ook van belang voor de startorde op het WK. De top 8 begint in Oostende vanaf de eerste rij.

Iets waarop Laurens Sweeck zich zal concentreren. Na 4 manches valt de zandduivel net uit de boot. Sweeck staat momenteel 9e in het Wereldbekerklassement.

De strijd met Tom Pidcock (8e) en Lars van der Haar (7e) kan zondag een cross in de cross worden. Eenvoudig wordt dat niet voor Sweeck. Lichtgewichten Pidcock en Van der Haar zijn zondag in het voordeel in Overijse.