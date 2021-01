Britt Herbots verovert de volleybalwereld: "De Spelen met de Tigers is mijn droom"

Britt Herbots is geboren en getogen in Sint-Truiden en zat er eerst op een gewone school. Het was haar droom om dokter te worden, maar door haar volleybaltalent werd ze gevraagd om naar de Topsportschool te gaan. Na lang twijfelen stemde ze ermee in en was ze achteraf enorm blij dat ze haar passie dagdagelijks kon uitoefenen.

Herbots trok in 2018 naar Italië en speelde eerst 2 seizoenen voor Busto en sinds dit seizoen voor Novara. "Italië is de meest complete competitie ter wereld. Hier zijn 12 ploegen die goed volleybal spelen", zegt Herbots vanuit Noord-Italië.

"Ook in de Champions League proberen we zover mogelijk te geraken. De laatste editie (2019) staat nog steeds op naam van Novara. We hebben onze eerste drie matchen gewonnen, dus we zijn op de goede weg, maar ook daar zit Conegliano ons een beetje in de weg."

Novara staat momenteel tweede achter Conegliano, volgens Herbots de beste club ter wereld. "Toch proberen we hen het vuur aan de schenen te leggen. Als zij toch een steek laten vallen, staan we klaar om het over te nemen."

"Italië is een zalige plaats om te wonen"

Britt Herbots is niet de enige Belgische speelster die actief is in Italië. "Mijn beste vriendin Celine Van Gestel speelt in Firenze en die hoor ik bijna dagelijks. Als er voldoende tijd is, en als het mag, proberen we mekaar ook op te zoeken."

"Het leven in Italië is met of zonder corona heel mooi. Je hebt hier alles: zon, meren, zee, bergen,... en natuurlijk goed eten! Ik speelde eerst in Busto, dicht bij Milaan, en nu in Novara, Telkens in Noord-Italië dus, maar het is hier bijzonder aangenaam om te leven."