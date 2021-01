Wonderboy Armand Duplantis is grote slokop tijdens Zweeds sportgala

Dat Armand Duplantis al enkele jaren hoge toppen scheert, is geen geheim meer. Het Zweedse wonderkind wipte vorig jaar in tien competities over de magische grens van zes meter. Alleen de legendarische Sergej Boebka deed hem dat ooit voor.

In februari verbeterde hij twee keer in acht dagen het wereldrecord en zette het op 6,18 meter. Bovendien ging hij in september op een meeting in open lucht in Rome over 6,15m en deed zo een centimeter beter dan Boebka, die sinds 1994 dat record in handen had.

Duplantis heeft topsport in de genen. Hij is de zoon van een voormalige Amerikaanse polsstokspringer en een Zweedse meerkampster. Zijn ouders, Greg en Helena, werden uitgeroepen tot trainers van het jaar.



In de verkiezing voor de Sportpersoonlijkheid kreeg Duplantis 57 procent van de 366.000 door het publiek uitgebrachte stemmen. Dat was meer dan het dubbele van langlaufster Linn Svahn, die Sportvrouw van het Jaar werd. Freestyleskiër Henrik Harlaut moest vrede nemen met een derde plaats.



Tijdens zijn speech legde Duplantis de lat figuurlijk nog iets hoger:

"Ik voel mij zo welkom in Zweden en ik zal jullie trots maken."