Wint Oliver Naesen in 2021 eindelijk grote klassieker? "Met Greg erbij kan het"

"De Belgen vormen geen ploeg in de ploeg"

De Belgen zijn in 2021 met z'n vijven bij AG2R-Citroën. Oliver Naesen en Greg Van Avermaet horen bij de kopmannen van het team, Stan Dewulf, Lawrence Naesen en Gijs Van Hoecke krijgen vooral een ondersteunende rol.

Wat vinden de Fransen er eigenlijk van dat de Belgen met zoveel zijn? "We hebben onderling afgesproken dat we geen ploeg in de ploeg willen vormen", zegt Oliver Naesen op de persdag van het team.

"De komst van Greg doet wel wat. Hij heeft toch een zekere vedettenstatus en dat vinden ze hier leuk. Ik ken iedereen in dit team ondertussen vanbinnen en vanbuiten. Je merkt toch dat ze heel beleefd en bedeesd met hem omgaan."

Wat betekent de komst van Van Avermaet nu concreet voor boezemvriend Naesen in de koersen? "We hadden allebei nood aan iemand om ons te helpen op de stukken tussen de hellingen. Andere teams zaten daar bijvoorbeeld met vijf in de finale en konden daardoor om de beurt aanvallen."

"Met iemand als Greg aan mijn zijde zou dat niet mogen gebeuren. Ik zal altijd iemand meehebben waarop ik kan vertrouwen. Greg is trouwens niet alleen, want met Bob Jungels trokken we ook niet de eerste de beste aan (Jungels rijdt wel geen Vlaamse klassiekers, red)."