Will Still, 28 jaar en T1 van Beerschot: "De zogezegde druk is er totaal niet"

Beerschot trekt woensdag naar Eupen. Dat doet het niet langer met Hernan Losada als hoofdcoach in de dug-out, wel met Will Still. De voormalige assistent promoveert. "Hernan had me gevraagd om mee te gaan naar de VS, maar mijn buikgevoel zei dat dit een goed moment is om het te doen."

Will Still wordt met zijn 28 jaar de jongste naoorlogse hoofdtrainer in de Belgische eerste klasse. Hij volgt Hernan Losada op, die Beerschot zondag inwisselde voor de MLS. De promovendus deed de assistent een aanbod. "Ik heb er niet lang over getwijfeld, maar ik heb er wel serieus over nagedacht", legt Still uit. "Hernan heeft me gevraagd om mee te gaan, maar mijn buikgevoel zei dat dit een goed project is en dat dit een goed moment is om het te doen. Het was de juiste keuze, denk ik."

Ik zit al 7 jaar in het profvoetbal en heb dus ervaring. Will Still

28 jaar, dat is bijzonder jong om je vuurdoop als T1 te maken. "Dat is zo, maar ik zit al 7 jaar in het profvoetbal en ik heb al bij grote clubs (onder meer STVV en Lierse) gewerkt. De ervaring is er en ik heb hier de steun van de technische staf." Is Still dan als trainer geboren? "Moeilijke vraag, maar ik heb altijd die ambitie gehad. Ik wilde in het profvoetbal werken. Ik heb de kans gekregen via Yannick Ferrera en nu is er deze kans."

"Van Beerschot een stabiele eersteklasser maken"