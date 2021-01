Undercover-acteur Sebastien Dewaele: "Weer fijn om KVO-fan te zijn"

"Het is momenteel erg fijn om KVO-fan te zijn. Het voelt veel beter aan dan vorig jaar", lacht Sebastien Dewaele in een gesprek met Sporza. "Vorig seizoen leefden we het hele seizoen in spanning, nu heerst de rust."

"Sakala speelt als een echte Oostendenaar"

"In het begin van het seizoen wist ik niet hoe onze jonge kern het voor mekaar zou krijgen", gaat Sebastien Dewaele voort. "Dankzij een duidelijke tactiek lukt dat. De jonge gasten kunnen zich er duidelijk in vinden."

"Mooie momenten dankzij Marc Coucke"

KV Oostende beleeft weer hoogdagen zoals onder voorzitter Marc Coucke (die de club verliet voor Anderlecht).

"Voor veel supporters is hij persona non grata, maar voor mij zijn voetbal en zaken twee verschillende werelden", reageert Sebastien Dewaele. "Dankzij Coucke hebben we mooie momenten beleefd in Oostende."

"Ik weet nog hoe ik als 12-jarige achter het doel stond in derde klasse. Toen had ik nooit durven te dromen dat we ooit Europees zouden voetballen tegen Olympique Marseille."

"En dat hij nu maar zijn plan trekt in Anderlecht", lacht Dewaele.